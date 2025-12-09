Il governo vuole alzare il tetto del contante fino a 10mila euro La sinistra non ci sta
Il governo propone di aumentare il limite del contante a 10.000 euro, suscitando reazioni contrastanti. La misura, inserita in un emendamento alla manovra, rappresenta un rialzo rispetto alle restrizioni introdotte due anni fa dal governo Meloni, riaccendendo il dibattito sulla gestione del contante e le implicazioni economiche e sociali.
Il contante torna al centro del dibattito politico. Con un emendamento alla manovra, che punta ad alzare ulteriormente l’asticella rispetto a quanto fatto sempre dal governo Meloni due anni fa. Quando, con la legge di Bilancio, aveva elevato la soglia dell’uso del cash da mille a cinquemila euro. E oggi Palazzo Chigi punta a un bis, alzando l’asticella a 10 mila euro. Ovviamente, scatenando la reazione inviperita dell’opposizione. Il cuore della questione è nella lista degli emendamenti «segnalati» al Mef con una certa urgenza: un pacchetto ristretto, che la presidenza del Consiglio ritiene prioritario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
