il governo vuole alzare il tetto del contante fino a 10mila euro la sinistra non ci sta

Il contante torna al centro del dibattito politico. Con un emendamento alla manovra, che punta ad alzare ulteriormente l’asticella rispetto a quanto fatto sempre dal governo Meloni due anni fa. Quando, con la legge di Bilancio, aveva elevato la soglia dell’uso del cash da mille a cinquemila euro. E oggi Palazzo Chigi punta a un bis, alzando l’asticella a 10 mila euro. Ovviamente, scatenando la reazione inviperita dell’opposizione. Il cuore della questione è nella lista degli emendamenti «segnalati» al Mef con una certa urgenza: un pacchetto ristretto, che la presidenza del Consiglio ritiene prioritario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it