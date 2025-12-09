Il governatore de Pascale | I cantieri? Sono colpa mia Ma l’Adriatica è la priorità

Il governatore de Pascale riflette sulla gestione della città di Ravenna, riconoscendo le proprie responsabilità sui cantieri e sottolineando l'importanza dell’Adriatica come priorità. Dopo otto anni da sindaco, analizza il percorso di continuità e novità intrapreso dal nuovo amministratore, evidenziando come gli investimenti nel territorio continuino senza soste.

Michele de Pascale, come ritrova la città che ha governato per otto anni prima di diventare presidente della Regione? "Beh, devo dire che il nuovo sindaco ha tracciato una rotta fra novità ed elementi di continuità, mi pare che gli investimenti in città non stiano rallentando e naturalmente questo è un aspetto positivo. Sono riconoscente a Fabio Sbaraglia, che è stato sindaco pro tempore dopo la mia candidatura, e a Barattoni per il lavoro compiuto". Barattoni ha avuto subito i suoi grattacapi. A cominciare dai traffici di armi partiti dal porto alla volta di Israele. Voi in questo caso vi siete mossi insieme: Comune e Regione.