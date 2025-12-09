Il giornalista è stato preso a pugni da un ex agente del Sisde che potrebbe avere informazioni su Emanuela Orlandi scomparsa a Roma nel 1983
M omenti di paura per Massimo Giletti: il conduttore è stato aggredito durante un servizio televisivo per la trasmissione Lo stato delle cose, in onda su Rai 3. Un episodio grave, che si è verificato mentre Giletti provava a fare delle domande relative al caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel nulla a Roma nel 1983. Massimo Giletti: «La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero» X Leggi anche › Massimo Giletti: «Ho i miei tempi, per questo evito i social network» L’aggressione a Massimo Giletti: ecco cosa è successo. L’autore dell’aggressione è un ex agente dei Servizi segreti che lavorava nel Sisde, a cui Giletti voleva fare delle domande. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il giornalista lavorava a un servizio sul caso Orlandi per la puntata de 'Lo Stato delle cose' in onda stasera su Rai3. - facebook.com Vai su Facebook
Giletti preso a pugni. Il giornalista: "Ecco cosa è successo" - Giletti aveva tentato di porre alcune domande sul caso di Emanuela Orlandi ... Riporta msn.com