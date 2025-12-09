Il Giocattolo Sospeso 2025 torna l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli

2anews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una nuova edizione, torna l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli, Il Giocattolo sospeso, rivolta ai bambini meno fortunati. Anche per il 2025 il Comune di Napoli rinnova l’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso, ispirata alla tradizione partenopea del “caffè sospeso”. A partire da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio 2026, cittadini e cittadine potranno . 🔗 Leggi su 2anews.it

il giocattolo sospeso 2025 torna l8217iniziativa promossa dal comune di napoli

© 2anews.it - Il Giocattolo Sospeso 2025, torna l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli

Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: al via la 5° edizione del giocattolo sospeso anche a Salerno

Città del Sole partecipa al Giocattolo Sospeso 2025

Al via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo

giocattolo sospeso 2025 tornaSolidarietà, torna il “Giocattolo sospeso”: regali di Natale alle famiglie in difficoltà - Sull'esempio del 'caffè sospeso', chiunque potrà comprare un dono nei negozi che aderiscono all'iniziativa e lasciarlo in regalo a chi è in difficoltà ... Scrive firenzetoday.it