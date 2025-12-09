Il Giocattolo Sospeso 2025 torna l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli
Con una nuova edizione, torna l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli, Il Giocattolo sospeso, rivolta ai bambini meno fortunati. Anche per il 2025 il Comune di Napoli rinnova l’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso, ispirata alla tradizione partenopea del “caffè sospeso”. A partire da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio 2026, cittadini e cittadine potranno . 🔗 Leggi su 2anews.it
Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: al via la 5° edizione del giocattolo sospeso anche a Salerno
Città del Sole partecipa al Giocattolo Sospeso 2025
Al via la quinta edizione del «Giocattolo Sospeso» a Bergamo
Araberara e il giocattolo sospeso ? In redazione continuano ad arrivare giocattoli per i bimbi meno fortunati, che non vuol dire meno felici, per un Natale a colori. Continuate a portarli, se vi va, e poi dal 20 dicembre scatterà la consegna alle famiglie che ci ve - facebook.com Vai su Facebook
Yo yo Giocattoli e CVCS uniscono le forze per i piccoli della Costa d’Avorio, arriva ‘Giocattolo sospeso’ #ilgoriziano #gorizia Vai su X
Solidarietà, torna il “Giocattolo sospeso”: regali di Natale alle famiglie in difficoltà - Sull'esempio del 'caffè sospeso', chiunque potrà comprare un dono nei negozi che aderiscono all'iniziativa e lasciarlo in regalo a chi è in difficoltà ... Scrive firenzetoday.it
