Il Giappone trema le sconvolgenti immagini del terremoto VIDEO
Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone: dalle case ai supermercati, i video mostrano il panico durante la scossa. Allerta tsunami in corso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Violento terremoto in Giappone, la terra trema e il mare si solleva: aggiornato il bilancio dei feriti, allerta per nuove scosse - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, terremoto 7,6: tutto trema nelle case mentre fuori risuona l'allerta tsunami Vai su X
Giappone, DT federale condannato per possesso di immagini pedopornografiche - Il suo direttore tecnico, Masanaga Kageyama, è stato condannato lunedì dal tribunale di Bobigny, vicino a Parigi, a 18 mesi di reclusione con ... Lo riporta tuttomercatoweb.com