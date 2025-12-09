Il Giappone trema le sconvolgenti immagini del terremoto VIDEO

9 dic 2025

Terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone: dalle case ai supermercati, i video mostrano il panico durante la scossa. Allerta tsunami in corso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

il giappone trema le sconvolgenti immagini del terremoto video

© Affaritaliani.it - Il Giappone trema, le sconvolgenti immagini del terremoto. VIDEO

