Il giallo di Carpineti trovato morto a 67 anni Anomalie sulle gocce di sangue il gip | Fate altre indagini

Il giallo di Carpineti si arricchisce di nuovi elementi, con il gip che ha disposto ulteriori indagini sulle circostanze della morte di un uomo di 67 anni, trovata tre anni e mezzo fa. Le anomalie emerse sulle gocce di sangue hanno spinto le autorità a riconsiderare la versione ufficiale, finora ritenuta un suicidio.

Reggio Emilia, 9 dicembre 2025 – A distanza di tre anni e mezzo dalla tragica scoperta, su disposizione del tribunale la Procura è stata chiamata a fare ulteriori indagini sulla morte di un uomo, che secondo la tesi investigativa finora sostenuta fu dovuta a un suicidio. La famiglia dello scomparso nutre dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto estremo e ora ha ottenuto che il fascicolo non sia messo in soffitta ma approfondito con nuove indagini. Lui si chiamava Clemente Paganelli, aveva 67 anni e abitava a Castelnovo Monti. Fu trovato senza vita il 4 maggio 2022 nell’azienda agricola di via Lamburana 24 a Carpineti, che era intestata a lui e al fratello Giovanni (morto a 53 anni nel febbraio 2019, travolto da un trattore). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it