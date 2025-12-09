Il giallo dell' uomo trovato morto tra due camion

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 38 anni, Calogero Scaglione, è stato trovato morto in circostanze misteriose all’interno di un deposito di rifiuti speciali a Canicattì, in provincia di Agrigento. La scoperta ha suscitato inquietudine e si stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Un uomo di 38 anni, Calogero Scaglione, è stato rinvenuto senza vita in circostanze misteriose all'interno di un deposito di rifiuti speciali a Canicattì, in provincia di Agrigento. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri intervenuti sul posto avrebbero trovato il corpo dell’uomo incastrato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giallo uomo trovato mortoA Canicattì un 35enne trovato morto fra due camion - I carabinieri hanno trovato il corpo privo di vita di un uomo incastrato tra le lamiere di due camion. Segnala livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Giallo Uomo Trovato Morto