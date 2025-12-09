Il generale di corpo d' armata Masciulli in visita al comando Legione Abruzzo e Molise di Chieti
Il generale di corpo d'armata Nicola Massimo Masciulli ha visitato il comando Legione Abruzzo e Molise di Chieti martedì 9 dicembre, nel quadro delle attività istituzionali di coordinamento e rafforzamento dei rapporti tra le forze dell'ordine delle regioni di competenza.
Nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, il generale di corpo d’armata Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale carabinieri “Ogaden” di Napoli (con competenza sulle regioni Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e Puglia), ha fatto visita al comando Legione Abruzzo e Molise di via Madonna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
