Il garage per torturare anche minorenni la bomba nel palazzo Ecco la banda dei pischelli violenti di Roma ovest
Un garage delle torture in zona Massimina dove le vittime venivano sequestrate e picchiate. Come se non bastasse, veniva loro lanciata l'acqua bollente addosso. Poi le spedizioni punitive, anche dinamitarde come la bomba fatta esplodere nell'androne di un palazzo a Torrevecchia. E ancora le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, tortura, estorsione e bomba a Primavalle: 11 misure cautelari - Tortura, sequestro di persona e tentata estorsione, porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato, sono tra le accuse contestate a 11 persone, italiane e domiciliate ... Riporta ilmessaggero.it
