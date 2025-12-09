Il futuro dell’ex deposito Un hub del fotovoltaico che servirà 10mila famiglie

Il deposito Eni di Calenzano si trasformerà in un hub dedicato alle energie rinnovabili, con un focus sul fotovoltaico. Questo progetto, destinato a servire circa 10.000 famiglie, rappresenta una risposta alle esigenze di sostenibilità e ai bisogni energetici della comunità, ottenendo immediatamente l'appoggio delle autorità locali e regionali.

Il deposito Eni di Calenzano nel quale sarà trasformerà in un hub delle energie rinnovabili. Destinazione fra l’altro subito richiesta, all’indomani della strage, dal Comune di Calenzano e dalla Regione. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, sono stati il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, il presidente della Regione, Eugenio Giani e il direttore della trasformazione industriale di Eni Giuseppe Ricci. I tre sigleranno, entro fine anno, un protocollo d’intesa per la realizzazione nell’area di via Erbosa, rimasta sotto sequestro giudiziario per diversi mesi, di una grande centrale fotovoltaica da 20 Megawatt corrispondente al consumo elettrico di circa 10mila famiglie, ben oltre quelle residenti a Calenzano (circa 7 mila) e pari a circa un settimo del fabbisogno totale di energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

