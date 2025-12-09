Il furto in diretta | ladri incastrati dalla chat condominiale Avevano appena smurato una cassaforte
Ripresi dalle telecamere installate nell'appartamento sono stati incastrati dai residenti, allertati dalla proprietaria di casa tramite la chat condominiale. Tre ladri d'appartamento, pronti a scappare con la cassaforte appena smurata da un'abitazione di Val Melaina, nel municipio Montesacro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
