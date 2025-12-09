Il furto in diretta | ladri incastrati dalla chat condominiale Avevano appena smurato una cassaforte

Ripresi dalle telecamere installate nell'appartamento sono stati incastrati dai residenti, allertati dalla proprietaria di casa tramite la chat condominiale. Tre ladri d'appartamento, pronti a scappare con la cassaforte appena smurata da un'abitazione di Val Melaina, nel municipio Montesacro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ladri di scarpe di lusso a Montegranaro, tentato furto in diretta sul telefono: il Ceo di Eli Factory Andrea Croceri si mette a caccia della banda

Pamela Genini, la madre denuncia Francesco Dolci per furto della cagnolina della figlia. Poi in diretta TV succede l’impensabile

Pamela Genini, la madre denuncia Francesco Dolci per il furto della cagnolina della figlia. Poi in diretta TV succede l’impensabile

Via Nuovalucello, tentato furto in diretta tv: due arresti - facebook.com Vai su Facebook

Furto Louvre: i ladri incastrati dal Dna. Svelati i «Lupin» maldestri - Il Dna, le tracce telefoniche e gli errori durante la rapina hanno incastrato i maldestri «Lupin» Li hanno presi. Segnala panorama.it