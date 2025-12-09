Il fuoco olimpico sospeso tra l’acqua impetuosa e la forza naturale della Cascata delle Marmore Il VIDEO che emoziona
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata alla Cascata delle Marmore, regalando una delle tappe più spettacolari dell'intero Torch Relay. Per la prima volta nella storia, la torcia è stata portata lungo le rapide del fiume Nera, accompagnata dai tedofori e dalle guide professioniste di.
Roma Inter, finale di fuoco all’Olimpico: Gasperini furioso attacca Dimarco! Ecco cosa è successo
Si accende il sacro fuoco olimpico, Milano Cortina può iniziare
Napoli, riflessioni di Conte verso l’Olimpico: rientri, emergenze e un dicembre di fuoco
Personaggi dello spettacolo, atleti e volti noti accompagneranno il viaggio del fuoco olimpico attraverso 20 regioni e 12 mila chilometri, fino alla cerimonia d'apertura del 6 febbraio a San Siro
Con l'accensione del braciere olimpico da parte del Presidente della Repubblica inizia il cammino della torcia verso i Giochi di Milano Cortina. Una fiamma che unisce il Paese nel segno dello sport e della pace. Milano è pronta ad accoglierla il 5 febbraio
