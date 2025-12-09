Il fuoco olimpico sospeso tra l’acqua impetuosa e la forza naturale della Cascata delle Marmore Il VIDEO che emoziona

9 dic 2025

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata alla Cascata delle Marmore, regalando una delle tappe più spettacolari dell’intero Torch Relay. Per la prima volta nella storia, la torcia è stata portata lungo le rapide del fiume Nera, accompagnata dai tedofori e dalle guide professioniste di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

