Il fumettista Leo Ortolani incontra i lettori e presenta il nuovo lavoro Tapum
"La croce al merito di guerra veniva data a tutti i soldati italiani che avessero combattuto in zona di guerra per almeno cinque mesi, o che fossero stati feriti o uccisi durante un’azione. Io l’ho presa su eBay a 20 euro". Comincia con questa didascalia “Tapum”, la nuova graphic novel di uno dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Nel 1989, un giovane fumettista di nome Leo Ortolani crea quello che, per longevità e fama, possiamo considerare il più importante supereroe italiano: RAT-MAN Nato come ovvia parodia di #batman, il personaggio ha goduto di una fama incredibile tra la fine - facebook.com Vai su Facebook
Leo Ortolani presenta Tapum alla Feltrinelli di piazza dei Martiri: il fumettista incontra il pubblico insieme al Presidente di COMICON, Claudio Curcio - sarà alla Feltrinelli di piazza dei Martiri, per incontrare il pubblico in occasione de ... Secondo napolitoday.it
Parcheggi, tornano le strisce bianche in Viale Magna Grecia tarantinitime.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it