Il Frosinone insegna | in Serie B il possesso palla non è fondamentale per vincere e far gol
I ciociari, in testa alla classifica col Monza, sono al 15° posto nella speciale graduatoria col 47% di media, mentre i brianzoli sono quinti col 53,87%, alla pari del Modena, 6°. Il Mantova, terzultimo, ha il maggior possesso (62,60%), 2° il Venezia, l'unica tra le prime 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Frosinone insegna: in Serie B il possesso palla non è fondamentale per vincere e far gol - I ciociari, in testa alla classifica col Monza, sono al 15° posto nella speciale graduatoria col 47% di media, mentre i brianzoli sono quinti col 53,87%, alla pari del Modena, 6°. Lo riporta gazzetta.it
