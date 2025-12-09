Il frontale e poi la caduta nel fosso grave un motociclista in via Vignolese
Grave incidente nel pomeriggio di oggi vignolese, nel tratto compreso tra Modena e San Damaso. Intorno alle ore 17:00 un motociclista si è scontrato frontalmente contro un fuoristrada Toyota che procedeva in direzione opposta. L'impatto è stato particolarmente violento e caso ha voluto che il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Incidente frontale e auto nel fosso. Conducenti intrappolati, due feriti: grave una donna - L'incidente è avvenuto alle 9 all'altezza della frazione frazione Ca' Cappellino e ha visto due automobili scontrarsi frontalmente. Scrive ilgazzettino.it
