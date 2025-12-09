Il forlivese Lorenzo Zanotti eletto nella presidenza nazionale di Cna
Un forlivese tra i componenti del direttivo nazionale di Cna. Si tratta di Lorenzo Zanotti, che ricoprirà l'incarico di vicepresidente. Nel corso dell’assemblea generale di Cna tenutasi lo scorso 4 dicembre c'è stata anche la riconferma di Dario Costantini alla guida dell’associazione. I vertici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il brand forlivese Il Chiodo Abbigliamento, fondato dai fratelli Mario Bondi e Andrea Bondi – molto noto tra attori, influencer e fashion blogger – celebra dieci anni di attività con una nuova collaborazione con il Forlì F.C., reduce dal ritorno in Serie C. L’accordo - facebook.com Vai su Facebook
Benfica, Mourinho: “Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!” parlami.eu
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it