Il forlivese Lorenzo Zanotti eletto nella presidenza nazionale di Cna

Un forlivese tra i componenti del direttivo nazionale di Cna. Si tratta di Lorenzo Zanotti, che ricoprirà l'incarico di vicepresidente. Nel corso dell’assemblea generale di Cna tenutasi lo scorso 4 dicembre c'è stata anche la riconferma di Dario Costantini alla guida dell’associazione. I vertici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

