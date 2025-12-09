Il Foglio AI all’Adnec

Al Bridge Summit di Abu Dhabi, abbiamo esplorato un mondo dominato da algoritmi, piattaforme e modelli generativi. Un’esperienza che ha trasformato la percezione, passando da un giornale di carta a un ambiente in cui l’intelligenza artificiale è protagonista. Un’immersione nel futuro della tecnologia, tra innovazioni e sfide emergenti.

Abbiamo fatto una passeggiata dentro il Bridge Summit di Abu Dhabi con la curiosità di chi arriva da un giornale di carta e si ritrova in un padiglione dove tutto parla di algoritmi, piattaforme, modelli generativi. All'Adnec, per tre giorni, si incrociano mondi diversi: AI, cinema, creator, humanitarian media, start up tecnologiche, investitori, organizzazioni internazionali. Un corridoio dopo l'altro, si passa da un set televisivo a una cabina di doppiaggio automatico, da un desk di sviluppo software a una mini redazione digitale. Invitati con la targhetta "Foglio AI", non avevamo panel da tenere né keynote da esibire.