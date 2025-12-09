Il flash mob di Più Europa per Zelensky Hallisey | Saremo in piazza con Sensi Il Pd non sia timido su Kyiv

Una schiera di 27 bandiere dell'Unione europea cucite insieme, e una dell'Ucraina al centro. Così una piccola delegazione di Più Europa ha accolto l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. "Abbiamo proposto questa iniziativa perchè da sempre una linea chiara sull'Ucraina, e chiediamo anche al governo di averla”, dice al Foglio Matteo Hallisey, presidente di Più Europa. Presenti al flashmob anche la deputata di Azione Giulia Pastorella e il senatore del Pd Filippo Sensi, che ieri ha proposto una nuova manifestazione per l'Europa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

