Fu un giorno in Provenza, camminando verso la cima spoglia del Mont Ventoux, che Albert Camus scorse dietro un sasso un fiore microscopico "di un lilla intenso che tendeva al viola verso le punte". Rimase immobile a osservarlo mentre si chiedeva come mai quel fiore meraviglioso si nascondesse dall'occhio dell'uomo e "quanta bellezza e quanta grazia ogni giorno non riusciamo a cogliere perché poco attenti ai particolari, troppo impegnati a provare ad afferrare l'insieme trascurando il dettaglio". Capita che la bellezza passi quasi inosservata. Ovunque, in ogni momento. A volte anche in un campo di calcio pieno zeppo di telecamere capaci di afferrare qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il fiore nascosto di Michele Di Gregorio