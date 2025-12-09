Il film made in Brianza Ecco Risotto Western | Un cortometraggio che rompe gli schemi

Un’idea audace e molto contemporanea, che guarda, in maniera ironica e sincera, dietro le quinte del cinema. Un film che gioca con i generi, mettendo assieme spaghetti western, commedia e metanarrazione, Sergio Leone e riferimenti pop come la serie tv Boris e il film Deadpool, con gli attori che rompono la quarta parete parlando in camera al pubblico. È tutto questo “ Risotto Western ”, il nuovo cortometraggio targato Sds Productions, diretto e interpretato dal regista e attore monzese Stefano Scala, fondatore della casa di produzione cinematografica brianzola. Il corto è già visibile su Prime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

