il figlio di jair bolsonaro vuole candidarsi alle presidenziali del 2026

Flávio Bolsonaro, primogenito dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha annunciato che si candiderà alle presidenziali del 2026. La notizia arriva dopo giorni di dichiarazioni poco chiare. Venerdì aveva lanciato la sfida alla sinistra con la benedizione del padre, in carcere dallo scorso 22 novembre per tentato colpo di Stato. Successivamente, aveva fatto un passo indietro, affermando che si sarebbe ritirato dalla corsa alla presidenza nel caso in cui la Camera avesse approvato l’amnistia per i condannati per golpe (ovvero suo padre). Ora, il quarantaquattrenne sembra aver chiarito definitivamente la propria posizione riguardo alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

