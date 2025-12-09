Il figlio di Jair Bolsonaro vuole candidarsi alle presidenziali del 2026
Flávio Bolsonaro, primogenito dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha annunciato che si candiderà alle presidenziali del 2026. La notizia arriva dopo giorni di dichiarazioni poco chiare. Venerdì aveva lanciato la sfida alla sinistra con la benedizione del padre, in carcere dallo scorso 22 novembre per tentato colpo di Stato. Successivamente, aveva fatto un passo indietro, affermando che si sarebbe ritirato dalla corsa alla presidenza nel caso in cui la Camera avesse approvato l’amnistia per i condannati per golpe (ovvero suo padre). Ora, il quarantaquattrenne sembra aver chiarito definitivamente la propria posizione riguardo alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto che si candiderà alle presidenziali del 2026 Vai su X
La decisione ha sorpreso il partito e anche (negativamente) i mercati: Jair Bolsonaro ha scelto il figlio maggiore come sfidante di Lula alle presidenziali del 2026. Punta sul brand e sul sostegno di Trump - facebook.com Vai su Facebook
Il figlio di Jair Bolsonaro vuole candidarsi alle presidenziali del 2026 - Flávio Bolsonaro, primogenito dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, ha annunciato che si candiderà alle presidenziali del 2026. Riporta msn.com