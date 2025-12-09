Il festival del cinema woke si prende Pulcinella e la trasforma in versione queer
È un Pulcinella queer il simbolo di Omovies Film Festival, il primo festival internazionale di cinema a tematica Lgbt del Sud Italia nato nel 2007 e realizzato con il contributo della Regione Campania Film Commission con il patrocinio del Comune di Napoli. Giunto alla 18esiam edizione, con la direzione artistica di Carlo Cremona, si chiuderà il 12 dicembre e le premiazioni ci saranno il giorno dopo all'Istituto francese di Napoli. Le proiezioni saranno tutte ad accesso gratuito e le opere verranno presentate in versione originale con sottotitoli in italiano curati dal progetto inTRANSlation, coordinato dalla professoressa Katherine Russo per l'Università L'Orientale di Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Busan international film festival trent’anni di cinema asiatico da non perdere
Cinema e magia al capalbio film festival 2025: scopri il programma completo
Mònde a Foggia è un successo travolgente: il Festival del Cinema sui Cammini fa vibrare la città
Vogliamo ringraziare il Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico per averci selezionato per la fase finale della XV edizione del festival che si sta svolgendo in questi giorni tra Catania e Licodia Eubea in Sicilia. Nella giornata di mercoledì 3 dic - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it