Il festival del cinema woke si prende Pulcinella e la trasforma in versione queer

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Pulcinella queer il simbolo di Omovies Film Festival, il primo festival internazionale di cinema a tematica Lgbt del Sud Italia nato nel 2007 e realizzato con il contributo della Regione Campania Film Commission con il patrocinio del Comune di Napoli. Giunto alla 18esiam edizione, con la direzione artistica di Carlo Cremona, si chiuderà il 12 dicembre e le premiazioni ci saranno il giorno dopo all'Istituto francese di Napoli. Le proiezioni saranno tutte ad accesso gratuito e le opere verranno presentate in versione originale con sottotitoli in italiano curati dal progetto inTRANSlation, coordinato dalla professoressa Katherine Russo per l'Università L'Orientale di Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

