Il fascismo non si combatte con un flash mob
Sembra che ogni anno la fiera della piccola e media editoria di Roma debba causare un putiferio. Mentre l’anno scorso ci fu lo spiacevole inconveniente della presenza di un condannato in primo grado per violenza domestica, ora abbiamo una casa editrice neofascista: si tratta di Passaggio al bosco. 🔗 Leggi su Today.it
"Nessun governo combatte il fascismo per distruggerlo. Quando la borghesia vede che il potere le sta scivolando dalle mani, chiede aiuto al fascismo per mantenere i privilegi". #BuenaventuraDurruti #León, #14Luglio 1896 – #Madrid, #20novembre 1936 Vai su X
? Svegliatevi. In questi giorni si discute se la casa editrice Passaggio al Bosco abbia il diritto di partecipare alla fiera "Più libri, più liberi" di Roma. Questi sono alcuni dei titoli che ha in catalogo. Ardimento e poesia; Destinati a combattere; Il razzismo contro i bi - facebook.com Vai su Facebook
