Il fascismo non si combatte con un flash mob

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra che ogni anno la fiera della piccola e media editoria di Roma debba causare un putiferio. Mentre l’anno scorso ci fu lo spiacevole inconveniente della presenza di un condannato in primo grado per violenza domestica, ora abbiamo una casa editrice neofascista: si tratta di Passaggio al bosco. 🔗 Leggi su Today.it

