Il ds del Pafos | Zielinski che storia preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 milioni

Il ds del Pafos, Cristiano Giaretta, ripercorre la scalata di Zielinski, passato dal club cipriota al Napoli per 18 milioni di euro. In vista della sfida di Champions contro la Juventus, Giaretta analizza la crescita del centrocampista e riflette sulle strategie di mercato e gli algoritmi di valutazione, temi caldi anche con l’arrivo di Comolli a Torino.

Tuttosport ha intervistato C ristiano Giaretta, il ds del Pafos che sarà avversario della Juventus domani in Champions In Italia si parla tanto di algoritmi soprattutto con l’arrivo di Comolli a Torino. Come avviene la selezione dei calciatori, per voi? «Sono onesto: credo molto nei numeri, nei dati, e soprattutto in quelli atletici, oltre che in quelli tecnici. Il dato è un supporto per commettere meno errori, ma il numero non sostituisce l’intuizione degli occhi degli addetti ai lavori. Anzi, semmai li rinforza». Li ha sempre utilizzati? «Sono al ventesimo anno, ho vissuto l’intera evoluzione e posso dire quanto siano assolutamente di supporto: non se ne può fare a meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it