Il ds del Pafos | Zielinski che storia preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 milioni

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ds del Pafos, Cristiano Giaretta, ripercorre la scalata di Zielinski, passato dal club cipriota al Napoli per 18 milioni di euro. In vista della sfida di Champions contro la Juventus, Giaretta analizza la crescita del centrocampista e riflette sulle strategie di mercato e gli algoritmi di valutazione, temi caldi anche con l’arrivo di Comolli a Torino.

Tuttosport ha intervistato   C ristiano Giaretta,   il ds del Pafos che sarà avversario della Juventus  domani in Champions In Italia si parla tanto di algoritmi soprattutto con l’arrivo di Comolli a Torino. Come avviene la selezione dei calciatori, per voi? «Sono onesto: credo molto nei numeri, nei dati, e soprattutto in quelli atletici, oltre che in quelli tecnici. Il dato è un supporto per commettere meno errori, ma il numero non sostituisce l’intuizione degli occhi degli addetti ai lavori. Anzi, semmai li rinforza». Li ha sempre utilizzati? «Sono al ventesimo anno, ho vissuto l’intera evoluzione e posso dire quanto siano assolutamente di supporto: non se ne può fare a meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il ds del pafos zielinski che storia preso per 100mila euro e160venduto al napoli per 18 milioni

© Ilnapolista.it - Il ds del Pafos: «Zielinski che storia, preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 milioni»

Altri contenuti sullo stesso argomento

ds pafos zielinski storiaIl ds del Pafos: «Zielinski che storia, preso per 100mila euro e venduto al Napoli per 18 milioni» - Tuttosport interivsta Cristiano Giaretta che, tra i suoi affari, ricorda quello di Zielinski venduto al Napoli ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Ds Pafos Zielinski Storia