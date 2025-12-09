Il Donbass smilitarizzato e garanzie solide la controproposta agli Usa | i 20 punti di Kiev concordati con gli europei

Kiev presenta una controproposta agli Stati Uniti, basata su 20 punti discussi con gli europei, focalizzandosi sulla smilitarizzazione del Donbass e su garanzie di sicurezza solide. L’obiettivo è trovare una soluzione definitiva ai nodi critici riguardanti il Donetsk e la stabilità regionale, segnando un passo importante nel processo di negoziazione e pace nella zona.

Il Donbass - in particolar modo il Donetsk - e le garanzie di sicurezza. L'ultimo miglio si sta giocando su questi due nodi chiave. Non solo per l' Ucraina ma per tutti gli attori in campo. Avere il controllo del Donbass, per Vladimir Putin, significa infatti poter rivendicare davanti ai russi di aver vinto la guerra, giustificando il milione tra morti e feriti nonché un'economia piagata dall'inflazione..

Donbass smilitarizzato e garanzie solide nella controproposta agli USA - La proposta prevede ritiro delle forze, monitoraggio internazionale e clausole di difesa simili all'articolo 5, mentre restano aperte le questioni sugli asset russi ... Scrive laregione.ch