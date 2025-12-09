Il DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi vale zero stiamo predisponendo una nostra perizia sui possibili punti di contatto indiretto | parla l’avvocato Liborio Cataliotti
“Non ho mai voluto mancare di rispetto alla dottoressa Albani. Apprezzo la sua perizia, ma quella comparazione, dal mio punto di vista, vale zero”. Sono queste le parole di Liborio Cataliotti, uno degli avvocati che difende Andrea Sempio dalle accuse per l’omicidio di Chiara Poggi, nel corso di una lunga intervista a “Lo Stato delle Cose”. Intervenuto durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti, nella puntata in onda lunedì 8 dicembre, il legale risponde a una serie di interrogativi circa la strategia difensiva adottata dal team del 37enne. La perizia Albani: “Apprezzo la perizia Albani, ma la comparazione vale zero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Garlasco, le tracce di Dna attribuibile a Sempio erano sopra o sotto le unghie di Chiara? Perché la partita è decisiva e ancora aperta
"Il dna sulle unghie di Chiara è utilizzabile". Via libera al test con Sempio
Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara Poggi sarà confrontato con quello di Sempio: cosa può succedere adesso
#ignotox Avvocato di Sempio sulla perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “Dal punto di vista giuridico vale zero” - facebook.com Vai su Facebook
Il Dna di #sempio sotto le unghie di Chiara #Cavallaro #Garlasco #quartarepubblica Vai su X
Avvocato di Sempio sulla perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi: “Dal punto di vista giuridico vale zero” - Cataletti: “Dal punto di vista giuridico la perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi vale zero”. Segnala la7.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily