Il DNA di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi vale zero stiamo predisponendo una nostra perizia sui possibili punti di contatto indiretto | parla l’avvocato Liborio Cataliotti

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non ho mai voluto mancare di rispetto alla dottoressa Albani. Apprezzo la sua perizia, ma quella comparazione, dal mio punto di vista, vale zero”. Sono queste le parole di Liborio Cataliotti, uno degli avvocati che difende Andrea Sempio dalle accuse per l’omicidio di Chiara Poggi, nel corso di una lunga intervista a “Lo Stato delle Cose”. Intervenuto durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti, nella puntata in onda lunedì 8 dicembre, il legale risponde a una serie di interrogativi circa la strategia difensiva adottata dal team del 37enne. La perizia Albani: “Apprezzo la perizia Albani, ma la comparazione vale zero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

