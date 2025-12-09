Il disabile aggredito senza motivo da tre ragazzi a Bologna

Un disabile di 53 anni è stato aggredito senza un motivo a Bologna. L’uomo è stato accerchiato, deriso e colpito con un pugno in viso. Da tre giovani che poi sono scappati. I carabinieri sono alla ricerca dei responsabili. «Un’aggressione senza motivo», come ha messo a verbale nella sua denuncia il 53enne, che ha profondamente scosso un’intera comunità. Il giorno dopo in zona bimbi e ragazzi e famiglie hanno dato la loro solidarietà all’uomo. La comunità. «Siamo rimasti tutti molti colpiti e addolorati», dice suor Carolina, che si è fatta portavoce dell’uomo. «Per l’atto vile ma anche perché qui, invece, siamo abituati a vedere anche tanto il bene delle persone». 🔗 Leggi su Open.online