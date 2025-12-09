Il diluvio universale sulla città Una linea di terra per fermare la paura e l’ondata di piena

A metà maggio 2023, Ravenna è stata colpita da un intenso diluvio che ha trasformato il paesaggio e alimentato la paura tra i cittadini. Un evento climatico straordinario e devastante che ha messo in evidenza la forza della natura e le conseguenze delle alluvioni, lasciando un'impronta indelebile nella memoria della città.

Sembrava che il cielo si fosse rovesciato sulla terra. A Ravenna, in quei giorni di metà maggio 2023 che ancora oggi pesano come un macigno, non pioveva semplicemente: cadeva un diluvio che inghiottiva tutto, un’acqua senza volto che avanzava nel silenzio ovattato della paura. Le strade si trasformavano in fiumi, i fossi in corridoi di lava liquida, i campi in specchi impietosi che restituivano l’immagine di una città improvvisamente fragile. Ore in cui il tempo sembrava sciogliersi, mentre le sirene puntellavano la notte e il telefono squillava con l’ennesimo avviso: "L’acqua sta salendo". Lo ripetevano in Prefettura, lo mormoravano i volontari, lo sussurravano i residenti affacciati alle finestre, sperando che quel limite invisibile non superasse l’ultimo gradino prima dell’ingresso di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il diluvio universale sulla città. Una linea di terra per fermare la paura e l’ondata di piena

