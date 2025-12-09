Il denaro del Golfo i contatti di Parigi | Il patto Francia-Arabia Saudita per disarmare Hezbollah

Nel complesso scenario mediorientale, le trattative più cruciali avvengono nell’ombra, lontano dagli occhi pubblici. Questo articolo analizza il patto tra Francia e Arabia Saudita volto a disarmare Hezbollah, un’intesa che si svolge dietro le quinte, tra interessi strategici e influenze geopolitiche.

Nel mondo mediorientale le trattative più decisive non passano mai dai palazzi ufficiali. Si svolgono lontano dalle telecamere, in stanze dove la luce è fioca, i telefoni restano fuori e le mappe parlano più delle parole. Così, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, sauditi e francesi si sono ritrovati attorno a un tavolo per affrontare una questione che nessuno vuole ammettere pubblicamente: come disinnescare Hezbollah senza far deflagrare l’intero Libano. È un equilibrio fragile, in cui ogni scelta può diventare la miccia di una nuova guerra. Ma è un equilibrio che Mohammed bin Salman non può più permettersi di ignorare. 🔗 Leggi su It.insideover.com