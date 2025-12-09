Il delirio etno-nazionalista dell’amministrazione Trump e gli italiani che gli vanno dietro
Sul tema della crisi europea sollevato dal documento strategico della Casa Bianca, secondo cui l’Ue nutrirebbe aspettative irrealistiche sulla guerra in Ucraina, motivo per cui non farebbe abbastanza per sostenere gli sforzi di pace trumpiani, e soprattutto rischierebbe di veder scomparire la sua civiltà per la presenza di troppi immigrati (sottinteso: non bianchi né cristiani), mi sembrano degne di nota le prese di posizione di due tra i massimi intellettuali sovranisti del nostro paese: Giuseppe Conte e Marcello Pera. L’ex presidente del Consiglio, in un post su Facebook, pur non citando il documento americano, scrive infatti che l’Europa è in crisi perché pensa solo a «programmi per rafforzare fondi e velocizzare procedure a favore dell’industria militare». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Siamo oltre il delirio! «Le città che le hanno concesso onorificenze dovrebbero revocarle immediatamente, come fecero con quelle dedicate a Mussolini». (David Parenzo, conduttore de L’Aria che Tira su La7) Siamo davvero oltre il delirio. Le dichiarazioni di Vai su X
