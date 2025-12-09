Il cuore della festa batte ad Arasì | acceso l' albero e inaugurato il presepe
L’atmosfera natalizia si accende ad Arasì con l’inaugurazione dell’albero e del presepe, durante una serata all’insegna di musica, sapori e luci. L’evento “Note, sapori e luci sotto l’albero”, promosso dal Comitato Feste 2025, ha coinvolto la comunità in un momento di festa e tradizione, rendendo speciale l’inizio delle celebrazioni natalizie.
Arasì ha vissuto una serata ricca di emozioni e tradizione con l’evento “Note, sapori e luci sotto l’albero”, organizzato dal Comitato Feste 2025. Nonostante la pioggia, la comunità locale, insieme a tanti cittadini giunti dal centro città, ha partecipato numerosa, riempiendo piazza e cuore di un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
