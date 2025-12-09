Il cubo delle polemiche | La posizione provoca un danno al ristorante

Quest'anno, il videomapping natalizio a piazza Grande ha suscitato accese discussioni a causa della posizione del grande cubo installato davanti alle Logge Vasari. La torre alta 5 metri, parte delle decorazioni festive, ha generato polemiche tra cittadini e operatori, divisi tra apprezzamenti e critiche riguardo all'impatto sulla visibilità e sull'atmosfera del centro storico.

Polemica in piazza Grande attorno al grande parallelepipedo del videomapping natalizio, una Torre alta 5 metri installata quest’anno davanti alle Logge Vasari. A sollevare il caso è Caterina Vedovini (nella foto), titolare di Ortensia Boutique Osteria, che denuncia una drastica riduzione di visibilità del suo locale durante la Città del Natale. Una contestazione che ha assunto anche i contorni formali, con una lettera inviata dall’avvocato della ristoratrice e la replica della Fondazione Arezzo Intour. Vedovini, che gestisce l’attività dal 2020, racconta senza filtri il disagio vissuto: "A fianco a me c’è un fondo del Comune che è vuoto e sfitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cubo delle polemiche: "La posizione provoca un danno al ristorante"

Altri contenuti sullo stesso argomento

MEGLIO UN AIUTO CHE 50 CONSIGLI. A parte le chiacchiere e le polemiche che capisco, qui bisogna FARE. Se qualcuno è disponibile a dare una mano nella ricerca non nella cattura che mi pare chiaro non può essere improvvisata, puo scrivermi via wapp - facebook.com Vai su Facebook

Il cubo delle polemiche: "La posizione provoca un danno al ristorante" - Caterina Vedovini, titolare di Ortensia: "È alto 5 metri e oscura la visuale: bastava metterlo poco più avanti". Si legge su msn.com