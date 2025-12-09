Il Consiglio Ue sblocca i rimpatri Ma la Germania ci ridà i clandestini

Laverita.info | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles accoglie le richieste italiane: arriva la lista dei Paesi sicuri verso cui espellere gli immigrati. Ci sarà la possibilità di aprire hub in Stati terzi. Però c’è pure l’accordo con Berlino sulla redistribuzione. L’Europa sembra finalmente rendersi conto che l’immigrazione fuori controllo rischia di travolgere l’intero continente e compie un passo di fondamentale importanza nella regolamentazione del fenomeno: ieri a Bruxelles il Consiglio europeo Giustizia e Affari Interni ha messo nero su bianco la sua posizione su una legge volta ad accelerare e semplificare le procedure di rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare negli Stati membri. 🔗 Leggi su Laverita.info

il consiglio ue sblocca i rimpatri ma la germania ci rid224 i clandestini

© Laverita.info - Il Consiglio Ue sblocca i rimpatri. Ma la Germania ci ridà i clandestini

Asilo nido con 2 milioni del Pnrr, il Consiglio di Stato riaggiudica l'appalto e sblocca i lavori

consiglio ue sblocca rimpatriMigranti, Consiglio UE approva il ‘modello Italia’/ Rimpatri accelerati e hub in Paesi terzi: ecco l’elenco - Consiglio Europeo per gli Affari Interni sui migranti irregolari: il pacchetto di norme sul modello Italia- Segnala ilsussidiario.net