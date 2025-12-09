Il Consiglio di Stato boccia il ricorso per l' hub di via Balicco
Nuova battuta d'arresto per il progetto dell'hub del trasporto pubblico locale di via Balicco. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lecco contro l'ordinanza cautelare del tribunale amministrativo regionale che aveva imposto all'amministrazione di riesaminare la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Un traguardo storico per il mondo venatorio Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da alcune Associazioni Anticaccia in seguito alle sentenze emesse dal TAR delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna sulla sospensione dei calendari venato - facebook.com Vai su Facebook
È stato approvato ieri pomeriggio, con procedura d’urgenza, dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni bit.ly/3Mphc2M Vai su X
Rimini. In malattia fa il buttafuori in discoteca. Il Consiglio di Stato boccia il ricorso: agente della polizia penitenziaria non sarà reintegrato - La sezione sesta del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato contro un pronunciamento del Tar dell’Emilia Romagna dall’assistente capo ... Lo riporta corriereromagna.it