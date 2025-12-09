Il Consiglio di Stato boccia il ricorso per l' hub di via Balicco

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova battuta d'arresto per il progetto dell'hub del trasporto pubblico locale di via Balicco. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lecco contro l'ordinanza cautelare del tribunale amministrativo regionale che aveva imposto all'amministrazione di riesaminare la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

