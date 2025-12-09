Il consenso informato non evita gli stupri
Un sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri rivela che la maggioranza dei cittadini dubita dell’efficacia del consenso informato nel prevenire gli stupri. Nonostante le intenzioni della legge, molti rimangono scettici sulla sua capacità di tutelare realmente le vittime e di affrontare efficacemente il problema della violenza sessuale.
Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull’efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori del partito del premier e quelli della Schlein non apprezzano. La stessa Alessandra Ghisleri ha posto l’accento sul dato emerso dal sondaggio condotto da Only numbers. La seconda domanda, posta al campione di italiani e riferita alla legge sul consenso nei rapporti sessuali, chiedeva se la si ritiene «utile nella prevenzione di episodi di violenza eo comportamenti non rispettosi». Le donne hanno risposto no, riferiva la politologa e direttrice di Euromedia Research. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ddl consenso informato, Bordignon (Forum Associazioni Familiari): “Rafforzare il patto scuola–famiglia è fondamentale”
Educazione sessuo-affettiva a scuola vietata fino alle medie, ok a emendamento Latini (Lega): alle superiori necessario consenso informato dei genitori
Consenso informato a scuola, il Forum delle Associazioni Familiari: “Una garanzia per tutti”
? Minori e Supporto Psicologico: La Legge del Consenso (Art. 31 C.D.) ? Il benessere di tuo figlio è una decisione congiunta. Per avviare un percorso psicologico con un minore è sempre richiesto il Consenso Informato firmato da entrambi i genitori. *Genit - facebook.com Vai su Facebook
Ddl consenso informato, Valditara: “Non è trattando la fluidità di genere che si combatte la violenza. Alla scuola primaria si è troppo piccoli per temi complicati” Vai su X
Educazione sessuale a scuola, ok Camera a ddl su consenso informato - "Questo provvedimento puzza, puzza di ipocrisia, di integralismo, di fondamentalismo. Come scrive msn.com
