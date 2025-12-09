Il consenso informato non evita gli stupri

Un sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri rivela che la maggioranza dei cittadini dubita dell’efficacia del consenso informato nel prevenire gli stupri. Nonostante le intenzioni della legge, molti rimangono scettici sulla sua capacità di tutelare realmente le vittime e di affrontare efficacemente il problema della violenza sessuale.

Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull'efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori del partito del premier e quelli della Schlein non apprezzano. La stessa Alessandra Ghisleri ha posto l'accento sul dato emerso dal sondaggio condotto da Only numbers. La seconda domanda, posta al campione di italiani e riferita alla legge sul consenso nei rapporti sessuali, chiedeva se la si ritiene «utile nella prevenzione di episodi di violenza eo comportamenti non rispettosi». Le donne hanno risposto no, riferiva la politologa e direttrice di Euromedia Research.