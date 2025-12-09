Il concorso Uno nessuno e centomila approda in Romania | Agrigento diventa modello internazionale di didattica teatrale
Il concorso internazionale “Uno, nessuno e Centomila”, dedicato all’opera e al pensiero di Luigi Pirandello, approda come caso di studio alla 26esima Conferenza internazionale “Theatre and Experiment. Reimagining the Performing Arts” in programma il 12 e 13 dicembre alla Università delle arti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
