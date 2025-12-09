Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana Solazzo in visita al Comando di Pisa
Una mattinata dedicata all'incontro e allo scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie si è svolta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa, con la visita del Generale di Brigata PierluigiSolazzo, Comandante della Legione Carabinieri Toscana.Il Generale Solazzo è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Arma dei carabinieri, visita del comandante della Legione 'Emilia Romagna' a Ferrara
Il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise Feroce in visita al prefetto Cupello
CARABINIERI. IL GENERALE ROSARIO CASTELLO, GIA’ COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”, NOMINATO GENERALE DI CORPO D’ARMATA. GLI AUGURI DEL PRESIDENTE VITO BARDI. IO HO CONOSCIUTO IL COMANDANT - facebook.com Vai su Facebook
Visita del Generale Solazzo al Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa - Mattinata di incontro e di scambio di auguri natalizi quella che si è svolta al Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, dove è giunto in visita il ... Lo riporta gonews.it
