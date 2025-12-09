Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana Solazzo in visita al Comando di Pisa

Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, ha visitato il Comando Provinciale di Pisa in una mattinata dedicata all'incontro e allo scambio di auguri in vista delle festività natalizie. L'occasione ha rafforzato i rapporti tra le forze di sicurezza e il territorio, sottolineando l'importanza della collaborazione e del senso di comunità.

