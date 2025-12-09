C arta bianca alla creatività. Per la prima volta dal 1999, quando Pantone ha istituito “il colore dell’anno”, è stata incoronata una sfumatura di bianco. Una scelta che, più che un trionfo cromatico, somiglia a un paradosso: Cloud Dancer, un bianco impalpabile e quasi etereo, conquista il titolo proprio mentre l’America (e non solo) discute se questo candore assoluto sia davvero il simbolo più adatto al nostro tempo. “Cloud Dancer”: il colore dell’anno secondo Pantone è bianco come le nuvole X Il risultato è un cortocircuito visivo e culturale che ha acceso il dibattito: tra chi lo interpreta come un invito alla calma e chi lo legge come un reset creativo, ecco come si abbina volando sopra la noia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il colore del 2026 è il bianco: come abbinarlo per look minimal, ma con carattere