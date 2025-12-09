Il Circolo della lirica di Padova torna a celebrare le festività con il tradizionale concerto degli auguri Serenata d’inverno
Il Circolo della Lirica di Padova torna a celebrare le festività con il tradizionale Concerto degli Auguri Serenata d’Inverno. Un evento che da anni accompagna gli amanti del bel canto nel cuore delle festività natalizie, regalando emozioni e tradizione. Domenica 14 dicembre alle ore 16:30, nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
