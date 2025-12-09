il cipresso di 800 anni e i suoi fratelli scoperti altri 9 alberi monumentali

Bologna, 9 dicembre 2025 – L’ Emilia Romagna è una terra di straordinari centenari che se ne stanno silenziosi nella loro maestosità, coccolati, assistiti e protetti. Quello più longevo si trova nel convento francescano di Santa Croce di Verucchio, provincia di Rimini, e ha 800 anni. Ma è in splendida forma. Eccolo qua il cipresso dei record, il numero uno dei 134 alberi monumentali o sistemi omogenei storici dell’Emilia Romagna. Quasi 5 mila gli alberi monumentali in Italia, 9 ‘new entry’ in regione . In Italia, con l’aggiunta degli ultimi 257, gli alberi monumentali sono 4990, tutti accuratamente censiti e costantemente sotto osservazione, distribuiti in luoghi pubblici o privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

