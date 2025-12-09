Il cipresso di 800 anni e i suoi fratelli scoperti altri 9 alberi monumentali
Bologna, 9 dicembre 2025 – L’ Emilia Romagna è una terra di straordinari centenari che se ne stanno silenziosi nella loro maestosità, coccolati, assistiti e protetti. Quello più longevo si trova nel convento francescano di Santa Croce di Verucchio, provincia di Rimini, e ha 800 anni. Ma è in splendida forma. Eccolo qua il cipresso dei record, il numero uno dei 134 alberi monumentali o sistemi omogenei storici dell’Emilia Romagna. Quasi 5 mila gli alberi monumentali in Italia, 9 ‘new entry’ in regione . In Italia, con l’aggiunta degli ultimi 257, gli alberi monumentali sono 4990, tutti accuratamente censiti e costantemente sotto osservazione, distribuiti in luoghi pubblici o privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Certosa e la natura Nel cimitero di Bologna puoi ammirare anche dei Monumenti viventi. Tra cui un Cipresso di oltre 300 anni che trovi nel Campo Carducci. Il legame di questa pianta con il mondo dei morti è legato a molti fattori. E’ simbolo d’immor - facebook.com Vai su Facebook
