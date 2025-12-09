Il cinema riscopre Rimini | Il Premio Fellini è solo l’inizio Nel 2026 ospiteremo le riprese di film e serie tv

Il cinema torna a riscoprire Rimini, con il Premio Fellini che celebra la sua rinascita e si prepara a ospitare nel 2026 le riprese di film e serie tv. La cerimonia di domenica, in teatro Galli, ha visto il riconoscimento a Alfonso Cuarón, segnando un nuovo capitolo nella storia cinematografica della città.

È un ritorno al futuro. La rinascita del Premio Fellini, conferito domenica al grande regista messicano Alfonso Cuarón in un teatro Galli gremito, "non è un traguardo. È un nuovo inizio – dice l’assessore alla cultura Michele Lari – Vogliamo rimettere Rimini e la nostra provincia, da sempre terra di cinema, al centro delle grandi produzioni cinematografiche e televisive". 2026 SUL SET. Una vocazione che si è rinnovata negli ultimi mesi. Pochi giorni sono terminate a Rimini le riprese di Cagnàz, fiction Rai diretta da Alessandro Roia con protagonista Guido Caprino. Da una settimana è al cinema Il rapimento di Arabella, film diretto da Carolina Cavalli con Benetta Porcaroli e Lucrezia Guglielmino, girato in buona parte in Riviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cinema riscopre Rimini : "Il Premio Fellini è solo l’inizio. Nel 2026 ospiteremo le riprese di film e serie tv"

