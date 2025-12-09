Il Cineclub dei Piccoli | tre giornate ricche di proiezioni animazione e laboratori
È tutto pronto per la sesta edizione de "Il Cineclub dei Piccoli", il festival cinematografico dedicato ai più giovani e alle famiglie, in programma al Cinema Lux da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Tre giornate ricche di proiezioni, animazione, laboratori e grandi classici del cinema, con.
Dal 12 al 14 dicembre il Cinema Lux ospita il Cineclub dei piccoli: corti, laboratori, magia, giochi e tante sorprese per tutta la famiglia! Ingresso gratuito (tranne l'ultima proiezione). Solletico sarà presente con banchetto, libri, gadget, palloncini e bandierin