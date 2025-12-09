Il cielo si tinge di verde | misteriosa scia luminosa fa risplendere la notte

Bresciatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì, i cieli sopra Brescia e il Nord Italia sono stati illuminati da una spettacolare scia luminosa verde smeraldo, visibile per alcuni istanti. Un fenomeno improvviso che ha catturato l’attenzione di molti, lasciando il cielo caratterizzato da un suggestivo bagliore inaspettato.

È durato pochi secondi, ma abbastanza per lasciare tutti con il naso all'insù. Verso le 21 di lunedì, i cieli sopra la provincia di Brescia – e di gran parte del Nord Italia – si sono improvvisamente tinti di una scia luminosa verde smeraldo, così intensa da risultare ben visibile anche a chi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

