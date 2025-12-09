Il cielo si fa verde sopra Brescia | misteriosa scia luminosa illumina la notte

Nella serata di lunedì, i cieli sopra Brescia e il Nord Italia sono stati attraversati da una spettacolare scia luminosa verde smeraldo. Un fenomeno breve ma sorprendente, che ha catturato l’attenzione di molti e lasciato alla vista un suggestivo cielo colorato.

È durato pochi secondi, ma abbastanza per lasciare tutti con il naso all'insù. Verso le 21 di lunedì, i cieli sopra la provincia di Brescia – e di gran parte del Nord Italia – si sono improvvisamente tinti di una scia luminosa verde smeraldo, così intensa da risultare ben visibile anche a chi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

