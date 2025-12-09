Il cielo diventa color smeraldo e la notte si accende di stupore
Un lampo verde, improvviso e silenzioso, ha trafitto il cielo sopra Trento lunedì sera, trasformando per pochi istanti l’ordinaria oscurità in uno spettacolo capace di lasciare senza parole chiunque abbia alzato lo sguardo. Intorno alle 21, una scia luminosa brillante ha solcato l’orizzonte da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
