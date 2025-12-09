Il cielo diventa color smeraldo e la notte si accende di stupore

Lunedì sera, sopra Trento, il cielo si è illuminato di un intenso colore smeraldo grazie a un lampo verde improvviso e silenzioso. Questo spettacolo naturale ha trasformato l’oscurità in un momento di meraviglia, catturando l’attenzione di chi si trovava a osservare e regalando un’immagine indimenticabile di rara bellezza.

Un lampo verde, improvviso e silenzioso, ha trafitto il cielo sopra Trento lunedì sera, trasformando per pochi istanti l'ordinaria oscurità in uno spettacolo capace di lasciare senza parole chiunque abbia alzato lo sguardo. Intorno alle 21, una scia luminosa brillante ha solcato l'orizzonte da.

