Il cavallo con un occhio solo che riscrive i film sportivi | arriva Laghat
I film sportivi inseguono l’epica, flirtano e inventano il mito, ci raccontano quanto la tenacia possa piegare il destino, con sforzo e accanimento si arriva alle vette più alte. I cavalli sono l’emblema, il cinema li ha sempre guardati con sentimento ambiguo: animali potenti, amici fedeli e leali, ma anche fragili. Questa doppia natura è la spina dorsale del racconto di Laghat – Un sogno impossibile (nelle sale dall’11 dicembre), presentato in anteprima alla 43esima edizione del Torino Film Festival. E a parlarne nel nostro vodcast SediciNoni sono il regista Michael Zampino e un cast in stato di grazia: Edoardo Pesce, Lorenzo Guidi, Carlotta Antonelli, Hippolyte Girardot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ieri a Pisa, nella partenza della Tower of Pisa Moutai Cup... la corsa riservata a Purosangue arabi Gran colpo d'occhio davvero! #cavallomagazine #ippica #PSA - facebook.com Vai su Facebook
Il cavallo con un occhio solo che riscrive i film sportivi: arriva Laghat - Un fantino pieno di ferite, un cavallo imperfetto e un allenatore fuori dagli stereotipi: il film che trasforma la sconfitta in occasione di rinascita ... Segnala msn.com
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it