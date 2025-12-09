Il cavallo con un occhio solo che riscrive i film sportivi | arriva Laghat

I film sportivi inseguono l’epica, flirtano e inventano il mito, ci raccontano quanto la tenacia possa piegare il destino, con sforzo e accanimento si arriva alle vette più alte. I cavalli sono l’emblema, il cinema li ha sempre guardati con sentimento ambiguo: animali potenti, amici fedeli e leali, ma anche fragili. Questa doppia natura è la spina dorsale del racconto di Laghat – Un sogno impossibile (nelle sale dall’11 dicembre), presentato in anteprima alla 43esima edizione del Torino Film Festival. E a parlarne nel nostro vodcast SediciNoni sono il regista Michael Zampino e un cast in stato di grazia: Edoardo Pesce, Lorenzo Guidi, Carlotta Antonelli, Hippolyte Girardot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

