Il caso della famiglia nel bosco si apre uno spiraglio Mandare i figli a scuola? La Zia | Li danneggerebbe

Il caso della “famiglia nel bosco” riguarda i genitori Catherine e Nathan, trasferiti in una casa famiglia a Vasto, e il dibattito sulla scelta di educare i figli in modo alternativo. La vicenda apre uno spiraglio sul confronto tra libertà genitoriale e tutela dei minori, con la zia che esprime preoccupazioni sui possibili danni di un’educazione non convenzionale.

Catherine e Nathan, genitori dei tre bambini trasferiti in una casa famiglia a Vasto, sembrano pronti a fare un passo verso le istituzioni italiane. Lo conferma Danila Solinas, legale della coppia, secondo cui entrambi starebbero dimostrando piena disponibilità a collaborare, anche rivedendo alcune delle loro scelte passate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Cosa ne pensa del caso Garlasco?" Niente. "E della famiglia della casa nel bosco?" Nulla. "Di Sanremo? Di Sinner?" Niente di niente. E sapete perchè? Perchè non è quello per cui un politico viene pagato dai cittadini.

Il caso della famiglia che vive isolata nei boschi divide l’opinione pubblica, ma trova il sostegno deciso del grande Al Bano Carrisi. Il cantante racconta di riconoscersi nelle scelte di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. E gli offre una casa e un lavoro. Al - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: "Non capisco perchè non avvenga il ricongiungimento, Al Bano…" - Il caso della famiglia nel bosco stamane a Storie Italiane con l'intervista in collegamento con il sindaco di Palmoli: ecco le novità