Il caso del treno bloccato ore in galleria senza bagni finisce in Parlamento | Salvini spieghi cos'è successo
Un treno Roma-Udine è rimasto fermo per ore in galleria, senza corrente elettrica né aria condizionata e senza possibilità di usare i bagni. I passeggeri l'hanno descritto a Fanpage.it come un "sequestro di persona". Ora il Pd ha depositato un'interrogazione per chiedere al ministro dei Trasporti Salvini se ci siano state "violazioni" nei confronti di chi era a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arcore, modella brasiliana picchiata sul treno. Bloccato l’aggressore: l’ha scelta a caso
Sono sull’ultimo treno. Da Pesaro a Bologna ho fatto il viaggio con Matteo, uno dei ragazzi premiati. Ci siamo trovati per caso sulla stessa carrozza, uno di fronte all’altro. Vive a Madrid, si mantiene e ama scrivere canzoni. In un futuro vorrebbe insegnare spag - facebook.com Vai su Facebook
#Treno in #ritardo o cancellato? Hai diritto ad avere #notizie in tempo reale. In caso di ritardo > 60 min o cancellazione hai diritto a rimborso o trasporto alternativo, indennizzi e assistenza. Tutela i tuoi diritti, hai l’Autorità per farlo! info: autorita-trasporti.it Vai su X
Il caso del treno bloccato ore in galleria senza bagni finisce in Parlamento: “Salvini spieghi cos’è successo” - Udine è rimasto fermo per ore in galleria, senza corrente elettrica né aria condizionata e senza possibilità di usare i bagni ... Riporta fanpage.it
