Il caso del treno bloccato ore in galleria senza bagni finisce in Parlamento | Salvini spieghi cos'è successo

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno Roma-Udine è rimasto fermo per ore in galleria, senza corrente elettrica né aria condizionata e senza possibilità di usare i bagni. I passeggeri l'hanno descritto a Fanpage.it come un "sequestro di persona". Ora il Pd ha depositato un'interrogazione per chiedere al ministro dei Trasporti Salvini se ci siano state "violazioni" nei confronti di chi era a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

